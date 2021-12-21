Вопрос обманутых дольщиков может решиться в течение двух лет
Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин заявил, что вопрос с обманутыми дольщиками Московской области планируется решить до 2024 года.
«По нашей статистике в ближайшие два года этот вопрос будет решён полностью, может быть даже в полтора», — подчеркнул Володин во время брифинга пресс-центре «Радио 1».
Ранее в Саратове возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве фирмы, которая не достроила дома для дольщиков. Фирма планировала сдать дома в ЖК «Победа» на 367 и 720 квартир.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Вопрос обманутых дольщиков может решиться в течение двух лет
- СМИ: Лавина накрыла машину с российскими военными на Транскаме
- Олег Никитин, обвиняемый США в сговоре портив санкций, вернулся в Россию
- «Впервые в истории!» Цена на газ в Европе пробила $2200
- Чеченцы спасли москвичку от агрессивного таджика. Видео
- Мясников отверг «эксклюзивность» симптомов омикрон-штамма
- В Мособлдуме раскрыли размер достойной зарплаты
- Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой. Видео
- Более половины заключенных отказались от заявилений об издевательствах над ними
- Госдума в I чтении приняла проект о пожизенном наказании педофилов-рецедивистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru