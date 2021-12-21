Вопрос обманутых дольщиков может решиться в течение двух лет

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин заявил, что вопрос с обманутыми дольщиками Московской области планируется решить до 2024 года.

Обманутые дольщики ЖК в подмосковных Химках начали получать ключи от квартир

«По нашей статистике в ближайшие два года этот вопрос будет решён полностью, может быть даже в полтора», — подчеркнул Володин во время брифинга пресс-центре «Радио 1».

Ранее в Саратове возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве фирмы, которая не достроила дома для дольщиков. Фирма планировала сдать дома в ЖК «Победа» на 367 и 720 квартир.


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ФОТО: Дольщики ЖК "Большое Путилково"
ТЕГИ:ПодмосковьеДольщики
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