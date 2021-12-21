Вопрос обманутых дольщиков может решиться в течение двух лет

«По нашей статистике в ближайшие два года этот вопрос будет решён полностью, может быть даже в полтора», — подчеркнул Володин во время брифинга пресс-центре «Радио 1».

Ранее в Саратове возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве фирмы, которая не достроила дома для дольщиков. Фирма планировала сдать дома в ЖК «Победа» на 367 и 720 квартир.



