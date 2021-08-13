Обманутые дольщики ЖК в подмосковных Химках начали получать ключи от квартир

Все 235 обманутых дольщиков ЖК «Авиатор» в подмосковных Химках получат ключи от квартир. Об этом рассказала член рабочей группы Госдумы РФ по защите прав дольщиков, председатель общественного совета при Министерстве жилищной политики Московской области Виктория Пенькова.

По словам Пеньковой, 20-этажный шестисекционный дом был введён в эксплуатацию после более чем семи лет ожидания. Специалистка по защите прав дольщиков отметила, что 235 семей могли потерять жильё, однако этого удалось избежать.

Пенькова отметила, что для решения вопроса пришлось вместе работать специалистам из Госдумы, правительства Подмосковья и губернатора, а также из Главгосстройнадзора Московской области, передает «Радио 1».

Строительство проблемного объекта было начато в 2011 году, однако затем процесс был приостановлен из-за проблем с финансированием. В 2017 году застройщик АО «УКС Лавочкина» объявил о банкротстве, было возбуждено уголовное дело. Минжилполитики Подмосковья сумело привлечь к работе нового застройщика ООО «Стройинвест», который завершил дом.

