Вопрос о компенсациях жителям приграничья будет проработан по поручению Путина

По поручению президента России, вопрос о размерах выплат жителям приграничных регионов будет оперативно рассмотрен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что этот вопрос будет проработан в ответ на предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна увеличить размер единовременных выплат.

Путин поручил рассмотреть дополнительные компенсации жителям Курской области

Хинштейн, выступая на встрече с главой государства, предложил увеличить компенсацию в 150 тысяч рублей, чтобы эти средства направлялись на восстановление жилья и личных хозяйств. Встреча прошла спустя два месяца после назначения Хинштейна на пост врио губернатора.

Президент отметил, что в ближайшие дни правительство получит соответствующее поручение для проработки этого вопроса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Курская ОбластьКомпенсацияВладимир ПутинДмитрий ПесковКремль

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