Вопрос о компенсациях жителям приграничья будет проработан по поручению Путина

Хинштейн, выступая на встрече с главой государства, предложил увеличить компенсацию в 150 тысяч рублей, чтобы эти средства направлялись на восстановление жилья и личных хозяйств. Встреча прошла спустя два месяца после назначения Хинштейна на пост врио губернатора.

Президент отметил, что в ближайшие дни правительство получит соответствующее поручение для проработки этого вопроса, передает «Радиоточка НСН».

