Вопрос о компенсациях жителям приграничья будет проработан по поручению Путина
По поручению президента России, вопрос о размерах выплат жителям приграничных регионов будет оперативно рассмотрен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что этот вопрос будет проработан в ответ на предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна увеличить размер единовременных выплат.
Хинштейн, выступая на встрече с главой государства, предложил увеличить компенсацию в 150 тысяч рублей, чтобы эти средства направлялись на восстановление жилья и личных хозяйств. Встреча прошла спустя два месяца после назначения Хинштейна на пост врио губернатора.
Президент отметил, что в ближайшие дни правительство получит соответствующее поручение для проработки этого вопроса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru