Синдеева поспорила с Кремлем насчёт «организации» протестов

Кремль исключил телеканал «Дождь» из президентского пула не за освещение незаконных акций, а за призывы к ним. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, телеканал якобы не просто освещал это событие, а призывал к незаконным де-факто митингам и якобы выступал в роли организатора незаконных акций.

Основатель, владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласилась с формулировкой, предложенной официальным представителем Кремля. По ее словам, «Дождь» занимался освещением зимних несанкционированных акций протеста оппозиции так же, как и раньше, и не совершал ничего незаконного.

«"Дождь" никогда не занимался призывом к незаконным действиям и уж тем более никогда не выступал их организатором. Акции протеста зимой, как и любые акции протеста, мы освещали в нашем эфире», - сообщила она.

Синдеева при этом не стала выдвигать версии, почему Кремль настаивает на том, что была именно «поддержка» протестных акций, а не просто их освещение: «Это вопрос к Кремлю».

Также она рассказала, планируются ли перестановки в связи с исключением телеканала из кремлевского пула. Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что «Дождь» ожидает смена формата и главного редактора. Синдеева опровергла эту информацию.

«Никаких кадровых или каких-то иных решений в связи с этим мы не планируем. Продолжаем работать, как работали», - сообщила основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь».

Песков заявил, что «Дождь» исключила из кремлевского пула пресс-служба президента, которая и занимается взаимодействием со СМИ. Пресс-секретарь главы государства также подтвердил, что это «в том числе» было и его собственным решением. Песков при этом добавил, что не считает исключение «Дождя» из президентского пула цензурой, так как в Кремле не вмешиваются в редакционную политику канала.

Ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Наталья Синдеева назвала включение СМИ в список иноагентов знаком качества.

