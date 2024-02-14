Вооруженный житель Хабаровска ограбил банк и вынес 11 миллионов рублей

В вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в офисе банка на улице Краснореченской вооруженный мужчина похитил более 13 миллионов рублей.

По предварительным данным, грабитель под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, украл 11 миллионов рублей и валюту. Преступника разыскивают.

Ранее в Екатеринбурге вооруженный грабитель вынес из банка 1 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

