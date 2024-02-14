Вооруженный житель Хабаровска ограбил банк и вынес 11 миллионов рублей
В Хабаровске вооруженный злоумышленник ограбил один из офисов банка, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю.
В вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в офисе банка на улице Краснореченской вооруженный мужчина похитил более 13 миллионов рублей.
По предварительным данным, грабитель под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, украл 11 миллионов рублей и валюту. Преступника разыскивают.
Ранее в Екатеринбурге вооруженный грабитель вынес из банка 1 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вооруженный житель Хабаровска ограбил банк и вынес 11 миллионов рублей
- Аналитики: чаще всего на День всех влюбленных дарят цветы и украшения
- Минюст США нашел в телефоне Хантера Байдена свидетельства его наркозависимости
- Пентагон: Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям
- СМИ: Госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине
- В США заверили Уилана, что работают над его вызволением
- Сестра Стаса Пьехи заявила, что он отменил концерты в России из-за повреждения связок
- Байден призвал Конгресс поддержать законопроект о помощи Украине
- Полыхающая многоэтажка в Анапе оказалась самостроем
- Трехлетняя девочка скончалась во время лечения зубов в Твери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru