Вооруженный житель Хабаровска ограбил банк и вынес 11 миллионов рублей

В Хабаровске вооруженный злоумышленник ограбил один из офисов банка, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю.

Налётчик с пистолетом ограбил банк в Петербурге за 3 минуты

В вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в офисе банка на улице Краснореченской вооруженный мужчина похитил более 13 миллионов рублей.

По предварительным данным, грабитель под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, украл 11 миллионов рублей и валюту. Преступника разыскивают.

Ранее в Екатеринбурге вооруженный грабитель вынес из банка 1 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ХабаровскБанкОграбление

Горячие новости

Все новости

партнеры