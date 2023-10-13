Налётчик с пистолетом ограбил банк в Петербурге за 3 минуты
Полиция в Санкт-Петербурге объявила в розыск грабителя, который сегодня утром вынес крупную сумму из отделения Сбербанка в посёлке Парголово - внутригородского муниципального образования в составе Выборгского района города. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Злоумышленник затратил всего 3 минуты на то, чтобы вынести из кредитного учреждения на улице Меркурьева 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Мужчина в черной куртке и капюшоне вошёл в отделение Сбера, когда там находились другие посетители, достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая сотруднице, проследовал с ней в кассу. Задержать грабителя по горячим следам не получилось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru