«Вообще не интересно». Соловьев отказался комментировать нападки Собчак

В свою очередь, Соловьев в эфире НСН отказался отвечать на обвинения Собчак.

«Вообще не интересно. Ни Собчак, ни ее программа, ни ее заявления», - заявил он.

Собчак рассказала, что весной договорилась с журналистом о бартере: она примет участие в программе «Соловьев LIVE», а тот даст ей интервью. Собчак подчеркнула, что во время беседы в эфире «Соловьев LIVE» журналист сделал из нее «врага на гонораре». Ей пришлось переносить следующую встречу с Соловьевым несколько месяцев, хотя в июне он еще он был согласен на интервью.

«Конечно, это смешной жанр — жаловаться на профессионального кидалу. Соловьев слился. Точнее, зассал», - сказала Собчак. По ее словам, журналист отказался беседовать с ней, потому что она матерится. Вместе с тем она «в последний раз» пригласила журналиста на интервью.

Напомним, что Собчак приходила на прямые эфиры Соловьева в конце апреля. Во время одного из них к разговору подключился журналист Олег Кашин, который начал перепалку с Соловьевым. В результате Собчак покинула эфир.

