«Вообще не интересно». Соловьев отказался комментировать нападки Собчак

Телеведущий в эфире НСН не стал уточнять, почему не пришел на интервью к телеведущей после того, как пообещал это сделать весной.

Телеведущая Ксения Собчак обвинила коллегу Владимира Соловьева во лжи после отказа прийти к ней на интервью. Такое заявление она сделала в выпуске «Осторожно, новости!».

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В свою очередь, Соловьев в эфире НСН отказался отвечать на обвинения Собчак.

«Вообще не интересно. Ни Собчак, ни ее программа, ни ее заявления», - заявил он.

Собчак рассказала, что весной договорилась с журналистом о бартере: она примет участие в программе «Соловьев LIVE», а тот даст ей интервью. Собчак подчеркнула, что во время беседы в эфире «Соловьев LIVE» журналист сделал из нее «врага на гонораре». Ей пришлось переносить следующую встречу с Соловьевым несколько месяцев, хотя в июне он еще он был согласен на интервью.

«Конечно, это смешной жанр — жаловаться на профессионального кидалу. Соловьев слился. Точнее, зассал», - сказала Собчак. По ее словам, журналист отказался беседовать с ней, потому что она матерится. Вместе с тем она «в последний раз» пригласила журналиста на интервью.

Напомним, что Собчак приходила на прямые эфиры Соловьева в конце апреля. Во время одного из них к разговору подключился журналист Олег Кашин, который начал перепалку с Соловьевым. В результате Собчак покинула эфир.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ксения СобчакВладимир Соловьев
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