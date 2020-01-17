Московский школьник жестоко избил учительницу на уроке
Следственный комитет по Москве начал проверку после сообщений о том, что ученик одной из столичных школ избил свою учительницу прямо во время урока.
Инцидент произошел в школе на юго-западе столицы. Ученик восьмого класса набросился на педагога после того, как та вырвала у него наушники и повредила провод. Разъяренный подросток ударил учительницу по физике по лицу.
В результате женщина была госпитализирована. Также отмечается, что юный дебошир разбил в кабинете несколько окон.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заявили в СКР, сообщает «Свободная пресса».
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