Московский школьник жестоко избил учительницу на уроке

Следственный комитет по Москве начал проверку после сообщений о том, что ученик одной из столичных школ избил свою учительницу прямо во время урока.

Инцидент произошел в школе на юго-западе столицы. Ученик восьмого класса набросился на педагога после того, как та вырвала у него наушники и повредила провод. Разъяренный подросток ударил учительницу по физике по лицу.

В результате женщина была госпитализирована. Также отмечается, что юный дебошир разбил в кабинете несколько окон.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заявили в СКР, сообщает «Свободная пресса».

