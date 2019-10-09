Волонтёры «Сохраним лес» высадили 15 млн деревьев

Напомним, что всероссийская акция «Сохраним лес» была запущена в середине сентября в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, наиболее пострадавших от лесных пожаров этим летом. Она продлится до 31 октября. Принять участие бесплатно может любой неравнодушный — для этого надо зайти на сайт сохранимлес.рф и выбрать свой регион.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН, посвящённой последствиям масштабных лесных пожаров лета 2019 года, эксперты обсудили меры восстановления лесных массивов и дальнейшей защиты лесного хозяйства в России. Читайте об этом подробно в материале НСН.

