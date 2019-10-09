Волонтёры «Сохраним лес» высадили 15 млн деревьев
Количество высаженных волонтёрами акции «Сохраним лес» деревьев превысило 15 миллионов, сообщается на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.
Отмечается, что в акции по всей России приняли участие более миллиона человек. Так, в Центральном федеральном округе было посажено более 5,5 миллионов деревьев. Там высаживали ели и сосны, а также традиционные для центральной лесополосы кустарники — сирень, боярышник, липу, рябину. В Татарстане активисты посадили более 1,5 миллионов молодых сосен, елей, лиственниц, лип и рябин. В Приволжском федеральном округе высажено около 2 миллионов новых деревьев. В ряде регионов организаторы отмечали, что число желающих посадить дерево порой превышало количество заявок.
Напомним, что всероссийская акция «Сохраним лес» была запущена в середине сентября в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, наиболее пострадавших от лесных пожаров этим летом. Она продлится до 31 октября. Принять участие бесплатно может любой неравнодушный — для этого надо зайти на сайт сохранимлес.рф и выбрать свой регион.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН, посвящённой последствиям масштабных лесных пожаров лета 2019 года, эксперты обсудили меры восстановления лесных массивов и дальнейшей защиты лесного хозяйства в России. Читайте об этом подробно в материале НСН.
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