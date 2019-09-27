Посади дерево, вооружи лесника. Чему научило Россию лето пожаров в Сибири?

Прошедшее лето запомнилось в России масштабными лесными пожарами, которые охватили более двух с половиной миллионов гектаров. 27 сентября, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Пожары в Сибири: Планы по восстановлению лесов». В её ходе эксперты подвели итоги летнего периода, порассуждали о причинах экологического бедствия, а также рассказали, какие меры принимаются в стране, чтобы восстановить утраченные лесные массивы.

Погода этим летом способствовала быстрому распространению огня, заметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин. По его словам, высокие температуры и ветры на территориях Сибири во многом стали причиной масштабных пожаров, уничтоживших целые миллионы гектаров леса.

«По данным наших учёных, в том числе и Росгидромета, существует глобальное потепление. В связи с этим воздушные массы передвигаются не так как обычно. И в последние годы пожары всё чаще случаются в северных регионах нашей страны. Например, на севере Якутии в этом году температура доходила до +35 градусов. Естественно, в итоге погода способствует возникновению лесных пожаров», — заметил Акбердин.

В то же время, по его словам, сейчас говорить об окончании этого чёрного для экологии страны периода рано. До сих пор сохраняется 13 очагов лесных пожаров.

«Говорить об итогах рано. На данный момент на территории РФ действует 13 лесных пожаров на площади 164 гектара. В основном это южные районы Сибирского федерального округа, Алтайский край, Красноярский край и другие регионы», — рассказал Акбердин.