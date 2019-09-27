Посади дерево, вооружи лесника. Чему научило Россию лето пожаров в Сибири?
Эксперты рассказали НСН, что нужно изменить в лесоохране после масштабных потерь, которые понесла Россия, и как восстановить сгоревшие леса.
Прошедшее лето запомнилось в России масштабными лесными пожарами, которые охватили более двух с половиной миллионов гектаров. 27 сентября, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Пожары в Сибири: Планы по восстановлению лесов». В её ходе эксперты подвели итоги летнего периода, порассуждали о причинах экологического бедствия, а также рассказали, какие меры принимаются в стране, чтобы восстановить утраченные лесные массивы.
Погода этим летом способствовала быстрому распространению огня, заметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин. По его словам, высокие температуры и ветры на территориях Сибири во многом стали причиной масштабных пожаров, уничтоживших целые миллионы гектаров леса.
«По данным наших учёных, в том числе и Росгидромета, существует глобальное потепление. В связи с этим воздушные массы передвигаются не так как обычно. И в последние годы пожары всё чаще случаются в северных регионах нашей страны. Например, на севере Якутии в этом году температура доходила до +35 градусов. Естественно, в итоге погода способствует возникновению лесных пожаров», — заметил Акбердин.
В то же время, по его словам, сейчас говорить об окончании этого чёрного для экологии страны периода рано. До сих пор сохраняется 13 очагов лесных пожаров.
«Говорить об итогах рано. На данный момент на территории РФ действует 13 лесных пожаров на площади 164 гектара. В основном это южные районы Сибирского федерального округа, Алтайский край, Красноярский край и другие регионы», — рассказал Акбердин.
Однако уже можно озвучить некоторые результаты по восстановлению лесных массивов, заметила в пресс-центре НСН заместитель начальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Светлана Каллина.
«Лесовосстановление можно разделить на две части. Это основные плановые работы, которые мы осуществляем в рамках федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экология”. И мы выполняем работы для достижения задачи обеспечения баланса в убытии и воспроизводстве к 2024 году до 100%. Сейчас у нас 62%. У нас стоит задача к 2024 году увеличить лесовосстановление до 1,5 млн. гектаров. Это одна составляющая, и мы идём в плане. На сегодняшний день у нас выполнено порядка 560 тысяч гектаров леса. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года на 162 тысячи гектаров», — рассказала Каллина.
Немалую толику в работу по исправлению сложившейся ситуации вносят волонтёры. Так, по словам первого зампреда центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, в акции «Сохраним лес» активно принимает участие молодёжь.
«В этом году поставлена задача посадить 30 миллионов деревьев в качестве лесовосстановления. Мы считаем, что пока акция разворачивается достаточно успешно. Мы вовлекаем молодёжь, студентов. У нас активно участвует блогерское сообщество, они распространяют информацию. Первый этап, когда у нас все шли по заявкам, уже практически реализован. Уже треть практически посажена. Сейчас мы перенаправляем активность на участие трудовых коллективов», — рассказал Расулмухамедов.
Стоит отметить, что только за первый день акции, которая действует с 14 сентября по 31 октября, по всей России было высажено более полумиллиона деревьев.
Однако одним волонтёрством лес не спасешь, добавил в эфире НСН директор Института Лесоведения РАН Андрей Сирин.
«Когда создавался наш институт в 1944 году, война еще не закончилась, но у руководства государством было понимание, что необходима фундаментальная наука для того чтобы восстанавливать леса, которые сгорели… Это была огромная акция, на которой мы должны учиться. Сейчас люди выходят и хотят посадить лес, но просто волонтёрское движение без обеспечения посадочным материалом, без правильного подхода к участкам, где проводить с минимальными затратами посадки, без руководства этими посадками, не даст эффекта», — заметил Сирин.
Для того, чтобы леса в России вновь стали богатством и достоянием народа, необходима чёткая и сильная система лесной охраны, добавил он. По его словам, такая служба должна обладать достаточными полномочиями для защиты леса, а её сотрудники должны быть вооружены.
«Надо вернуть человека в лес. Хозяина. Без этого никакие другие решения не помогут. Все проблемы, сигналы должны поступать в лесную охрану, причём, имеющую полномочия. Сейчас полномочий нет. И реально работник лесной охраны не может остановить человека. Раньше лесничий ходил с оружием. В 2010 году, пока не было объявлено чрезвычайное положение, мы ничего не могли сделать без полиции! Вернём человека в лес, дадим ему полномочия, и изменим отношения всех нас к лесу», — призвал Сирин.
Кроме того, для предупреждения дальнейших потерь следует внести кардинальные изменения в организацию тушения пожаров, добавил зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев.
«Сегодня мы воочию убедились в том, что организация тушения пожаров, которая начиная с 2008 года практически полностью была передана в субъекты РФ, была растворена. 85 субъектов Федерации – это 85 подходов к этому важному и нужному делу. Поэтому в национальном проекте «Экология» предусматривается несколько изменить структуру управления обнаружением и тушением пожаров», — сообщил Шуваев.
Напомним, после серии масштабных пожаров в Сибири Генпрокуратура провела проверку, в ходе которой была выявлена связь происшествий с другой не менее важной проблемой — вырубки леса. Факты намеренного поджога лесов выявлены в Иркутской области, заявлял в середине августа официальный представитель Генпрокуратуры. Таким образом, рукотворными пожарами пытались скрыть следы незаконной вырубки лесов. Говоря о масштабах нарушений в сфере лесопользования (а их за первую половину текущего года выявлено более 27 тысяч, в суды направлено исков на 1 миллиард рублей), Александр Куренной указал на необходимость системных улучшений в лесоохране.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»
- В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
- «Кривая линия» наступает на пятки Путину
- Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
- МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Игр в Токио