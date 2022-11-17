Волонтёры очистили от мусора 318 км берегов водоёмов в Калужской области

В сообщении говорится, что в общей сложности во всех муниципалитетах области прошли 337 субботников, участие в которых приняли более 72 тысяч местных жителей - на шесть тысяч больше, чем в 2021 году.

Глава регионального минприроды Владимир Жипа отметил, что участниками акции стали представители органов госвласти, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты.

Ранее в рамках масштабного экологического проекта «Чистая Арктика» волонтеры, очищающие от мусора северные регионы России, собрали более 600 тонн металлолома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

