Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства

По его словам, благодаря господдержке предприятия АПК региона продолжают стабильно работать, и в 2022 году получили хороший урожай. Шапша отметил, что по ключевым направлениям удалось добиться существенного прироста по сравнению с 2021 годом. Например, зерна было собрано 267,7 тысячи тонн (рост на 34 %), а овощей открытого грунта - 10,6 тысячи тонн (рост на 74%).

Ранее Владислав Шапша заявил, что экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику развития благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

