Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства

Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры поддержки аграриев. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

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По его словам, благодаря господдержке предприятия АПК региона продолжают стабильно работать, и в 2022 году получили хороший урожай. Шапша отметил, что по ключевым направлениям удалось добиться существенного прироста по сравнению с 2021 годом. Например, зерна было собрано 267,7 тысячи тонн (рост на 34 %), а овощей открытого грунта - 10,6 тысячи тонн (рост на 74%).

Ранее Владислав Шапша заявил, что экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику развития благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКалужская ОбластьСельское Хозяйство
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