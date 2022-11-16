Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства
Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры поддержки аграриев. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, благодаря господдержке предприятия АПК региона продолжают стабильно работать, и в 2022 году получили хороший урожай. Шапша отметил, что по ключевым направлениям удалось добиться существенного прироста по сравнению с 2021 годом. Например, зерна было собрано 267,7 тысячи тонн (рост на 34 %), а овощей открытого грунта - 10,6 тысячи тонн (рост на 74%).
Ранее Владислав Шапша заявил, что экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику развития благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru