Волонтеры: Жители столицы активно интересуются возможностью службы по контракту
Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о росте интереса жителей Москвы к службе по контракту.
По их словам, в основном заинтересованность в службе по контракту выражают молодые люди от 20 до 35 лет. Однако пожилые люди тоже часто расспрашивают волонтеров о возможности отправиться служить. Волонтер Александр в пример привел дедушку 60 лет, который, по словам волонтера, умолял взять его на военную службу по контракту.
Волонтеры отмечают, ежедневно к ним подходят с вопросами примерно 200-300 человек. Жители и гости столицы также иногда просто выражают свою поддержку, подходя к волонтерам.
Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.
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