Волонтеры: Жители столицы активно интересуются возможностью службы по контракту

По их словам, в основном заинтересованность в службе по контракту выражают молодые люди от 20 до 35 лет. Однако пожилые люди тоже часто расспрашивают волонтеров о возможности отправиться служить. Волонтер Александр в пример привел дедушку 60 лет, который, по словам волонтера, умолял взять его на военную службу по контракту.



Волонтеры отмечают, ежедневно к ним подходят с вопросами примерно 200-300 человек. Жители и гости столицы также иногда просто выражают свою поддержку, подходя к волонтерам.



Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

