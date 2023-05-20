Волонтеры: Жители столицы активно интересуются возможностью службы по контракту

Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о росте интереса жителей Москвы к службе по контракту.

Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о своей мотивации

По их словам, в основном заинтересованность в службе по контракту выражают молодые люди от 20 до 35 лет. Однако пожилые люди тоже часто расспрашивают волонтеров о возможности отправиться служить. Волонтер Александр в пример привел дедушку 60 лет, который, по словам волонтера, умолял взять его на военную службу по контракту.

Волонтеры отмечают, ежедневно к ним подходят с вопросами примерно 200-300 человек. Жители и гости столицы также иногда просто выражают свою поддержку, подходя к волонтерам.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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