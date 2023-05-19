Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о своей мотивации

Один из посетителей пункта рассказал, что не может спокойно сидеть дома, когда его Родине нужна защита. По его словам, у него из семьи воевали и бабушки, и дедушки, и прадедушки. Другой кандидат, пришедший в пункт отбора, сказал, что с 2014 года был в составе добровольческих подразделений, в связи с чем лично сталкивался со всеми тяготами боевых действий.



Еще один пришедший в пункт отбора отметил, что сейчас такое время, когда каждый должен защищать свое. Он выразил мнение, что со злом надо покончить, чтобы оно не дошло до нас.

Ранее пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

