Телеведущая Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 посетила телеведущая Марина Ким. По её словам, она пришла, чтобы поддержать тех, кто отправится на выполнение служебных задач.
Ким отметила, что город постарался обеспечить заботой тех людей, которые проявили желание защитить Родину.
«Все грамотно, толково организовано, человек попадает, как в МФЦ, сразу в сферу, где может за два-три часа пройти медкомиссию, заполнить анкету, пройти психологический тест, и получить решение годен, и подписать контракт с российской армией», - заявила телеведущая.
Она подчеркнула, что к тем, кто изъявил благородное желание в пункте отбора относятся по-человечески.
Телеведущая рассказала также, что увидела много людей, правильных крутых мужиков, пацанов, которые не боятся в трудный момент подставить плечо.
«Думаю, многих из них уже увижу в зоне СВО, когда буду снимать свой следующий репортаж», – добавила Ким.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru