Волонтеры высадили более 466 тысяч деревьев с начала 2025 года

Более 466 тысяч деревьев было высажено с начала 2025 года в Новой Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Республике Коми сотрудниками и волонтерами автономной некоммерческой организации «Древо Жизни», реализующей экологические и климатические проекты по всей стране. Об этом сообщила руководитель проекта Анастасия Кузнецова.

По её словам, до конца года в планах организации высадить новый лес на площади свыше 100 гектаров, часть из которых будет реализована как лесоклиматический проект.

«Ключевая задача организации – экопросвещение молодого поколения и привлечение внимания к нарастающей проблеме избыточного потребления ресурсов», - рассказала Кузнецова.

В апреле 2025 года АНО «Древо жизни» высадило 12 000 сеянцев сосны обыкновенной в Шолоховском лесничестве Ростовской области на площади 3 гектаров и 4800 саженцев и сеянцев сосны обыкновенной и дуба в Москве.

В мае организация передала ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» 450 тыс. сеянцев сосны обыкновенной и ели для высадки на лесных участках, пострадавших от рубок и пожаров.

