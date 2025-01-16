Волонтеры в Анапе жалуются на головную боль и тошноту

Волонтеры, занимающиеся очисткой пляжей Анапы от мазута, чаще всего обращаются за медицинской помощью с жалобами на головную боль, тошноту и мелкие травмы. Об этом сообщила фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина.

По ее данным, среди обращений также встречаются случаи обострения хронических заболеваний и порезы, однако серьезных проблем со здоровьем у волонтеров не зафиксировано. Лящина работает в медицинском пункте, развернутом на «Белом пляже» в поселке Джемете.