Волонтеры в Анапе жалуются на головную боль и тошноту

Волонтеры, занимающиеся очисткой пляжей Анапы от мазута, чаще всего обращаются за медицинской помощью с жалобами на головную боль, тошноту и мелкие травмы. Об этом сообщила фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина.

По ее данным, среди обращений также встречаются случаи обострения хронических заболеваний и порезы, однако серьезных проблем со здоровьем у волонтеров не зафиксировано. Лящина работает в медицинском пункте, развернутом на «Белом пляже» в поселке Джемете.

Вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута

Как уточнили в Минздраве Краснодарского края, для оказания помощи на побережье действуют шесть врачебно-фельдшерских постов.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел после крушения 15 декабря 2024 года двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — в районе Керченского пролива. Тогда были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в воду попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
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