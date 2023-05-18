Волонтеры: Среди интересующихся контрактной службой немало мужчин с боевым опытом
Волонтер московского пункта отбора на военную службу по контракту Марк заявил, что возможностью заключения контрактов в основном интересуются мужчины в возрасте от 25 лет, сообщает пресс-служба столичного правительства.
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Волонтёр Екатерина, которая раздает буклеты, в свою очередь отметила, что среди интересующихся службой по контракту много мужчин, принимавших активное участие в военных боевых действиях.
По её словам, в основном они спрашивают про условия и срок контрактной службы, а ответы на все вопросы можно найти в специальных буклетах.
«В буклете указаны денежные выплаты, льготы, социальные гарантии, выплаты до отправки в зону СВО, ежемесячные выплаты в зоне СВО, также выплаты за результат», - указала он.
Екатерина также напомнила о зачислении детей в детский сад вне очереди, помощи при поступление в вуз, помощь пожилым родственникам.
Ранее пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru