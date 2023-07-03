Волонтеры раздали стоящим в пробке на Крымском мосту около 5 тонн воды

Порядка пяти тонн воды за сутки раздали волонтеры автомобилистам, стоящим в пробке на подъезде к Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Уточняется, что протяженность затора увеличилась до 13 километров.

Накануне Минтранс Крыма предупредил о восьмикилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту.

В субботу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Кубани возникла пробка длиной в 9 километров. Затруднения в движении связаны с увеличением числа направляющихся в Крым автомобилей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыПробкиКрымский Мост

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