Волонтеры раздали стоящим в пробке на Крымском мосту около 5 тонн воды
Порядка пяти тонн воды за сутки раздали волонтеры автомобилистам, стоящим в пробке на подъезде к Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Уточняется, что протяженность затора увеличилась до 13 километров.
Накануне Минтранс Крыма предупредил о восьмикилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту.
В субботу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Кубани возникла пробка длиной в 9 километров. Затруднения в движении связаны с увеличением числа направляющихся в Крым автомобилей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru