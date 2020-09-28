Волонтеры #МыВместе возобновляют адресную помощь в Москве

Московский штаб помощи в условиях распространения коронавируса #МыВместе принял решение возобновить деятельность в связи с вводимыми мерами властями столицы. Уже завтра, 29 сентбря, в ресурсном центре «Мосволонтер» добровольцы начинают приём заявок о содействии и осуществлять первые доставки продуктов, а также предметов первой необходимости.

В свою очередь, волонтеры-медики активизируют помощь врачам и другому медицинскому персоналу. Как отмечают в штабе, минувшей весной во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса добровольцы, некоммерческие организации при участии бизнеса сумели оказать эффективную помощь горожанам.

На этот раз волонтеры готовы вновь сделать все возможное, чтобы пожилые люди не теряли комфортных условий в условиях нахождения дома. Принимаются заявки для доставки на дом продуктов питания, медикаментов, кормов для домашних питомцев и других предметов первой необходимости. Для это нужно позвонить на горячую лини Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: +7 (800) 200-34-11. Обратиться за такой поддержкой могут не только москвичи, но и жители ещё 12 регионов. Полный список опубликован на сайте проекта #МыВместе.

Причём деятельность штабов акции #МыВместе не прекращалась и летом. Так, в августе 200 добровольцев продолжили помогать в «полях» врачам-статистам в организационных вопросах, а также включены в помощь по профилактической работе с населением по вопросам вакцинации. По всей России продолжается и адресная поддержка пожилых и маломобильных людей бесплатными продуктовыми наборами.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе c 28 сентября ряда профилактических мер в связи с ростом числа случаев коронавируса. Горожанам старше 65 лет и москвичам, имеющим хронические заболевания, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми.

