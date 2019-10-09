Эколог: Волонтеры едут спасать Байкал из других регионов

Абсолютное большинство волонтеров на Байкале – жители других регионов страны. Об этом в ходе пресс-конференции НСН, посвященной итогам Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», сообщил руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.

«98% процентов людей из других регионов просто мечтают оказаться на Байкале, они хотят не просто увидеть, но и сделать что-то полезное для озера. Но мы сейчас ориентированы на привлечение большого количества местного населения - они должны чувствовать свою сопричастность к озеру. Средний возраст участников 24-26 лет. Это те, кто захотел вырваться из города на природу и сделать что-то хорошее», - рассказал Токарев.

Акция «Вода России» походит с 2014 года. В текущем году в ее ходе волонтеры собрали 1,5 млн мешков мусора на водных объектах по всей стране.

