Володин заявил о незыблемости решений Нюрнбергского процесса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения Нюрнбергского трибунала, на котором судили руководителей Третьего рейха, не могут подвергаться сомнению. Заявление опубликовано на сайте Госдумы.

Он отметил, что сегодня в ряде стран наблюдаются попытки пересмотреть причины Второй мировой войны и поставить под сомнение «решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма».

Володин добавил, что решения, принятые в ходе Нюрнбергского процесса, не имеют срока давности. Он подчеркнул, что ничто не способно оправдать преступления немецких военных, совершенные в годы Второй мировой войны, пишет «Свободная пресса».

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В ходе Нюрнбергского процесса после окончания Второй мировой войны рассматривали дела 24 человек, входящий в высшее руководство нацистской Германии. Из них лишь трое были оправданы, 12 человек получили смертный приговор через повешение. Остальные получили тюремные сроки от 10 до 20 лет.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаНацизмВячеслав Володин
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