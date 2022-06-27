Володин заявил, что ведущие антироссийскую пропаганду преподаватели должны уволиться
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преподаватели, ведущие пропаганду в интересах других государств, должны уволиться, сообщает РИА Новости.
По его словам, так поступают во всех странах.
«Тот, кто начинает всё это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», - подчеркнул он.
Спикер добавил, что ответственность также должны нести ректоры бюджетных вузов, которые тоже должны уйти, «если такие случаи будут происходить».
Ранее Володин предложил деятелям культуры, которые выступают против спецоперации России на Украине, уволиться и отказаться от получаемых грантов, сообщает RT.
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