Володин заявил, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка»

Он напомнил, что картина Петра Тодоровского о валютной проститутке, мечтающей выйти замуж за иностранца, вышел в 1989 году, «ещё во времена ЦК КПСС».

«Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», - заключил председатель Госдумы.

Ранее Володин заявил, что голосование по законопроекту о запрете пропаганды чайлдфри будет поименным и станет «вопросом будущего — быть депутату или не быть в этом зале», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».