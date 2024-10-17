Володин заявил, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка»
Разрушение Советского Союза началось с показа фильма «Интердевочка». Об этом в ходе заседания Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин, трансляцию вёл канал «Дума ТВ».
Он напомнил, что картина Петра Тодоровского о валютной проститутке, мечтающей выйти замуж за иностранца, вышел в 1989 году, «ещё во времена ЦК КПСС».
«Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», - заключил председатель Госдумы.
Ранее Володин заявил, что голосование по законопроекту о запрете пропаганды чайлдфри будет поименным и станет «вопросом будущего — быть депутату или не быть в этом зале», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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