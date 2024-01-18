Умер шведский актер из «Интердевочки» Торстен Валунд

В Швеции ушел из жизни актер Торстен Валунд, сообщило Sveriges Radio.

Ему было 85 лет. Причина смерти не сообщается.

В России он хорошо известен по роли Грюнвальда в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка».

Валунд снялся в более 90 фильмах и сериалах, а также известен на родине как чтец и мастер дубляжа. В частности, его голосом в Швеции говорит Дамболдор в «Гарри Поттере».

