Володин заявил, что политику и бизнес нельзя совмещать
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политика и бизнес несовместимы, сообщает РИА Новости.
По его мнению, пришедший в политику бизнесмен либо потеряет бизнес, либо не состоится как политик.
«Как только он будет жить политикой, он потеряет бизнес. А если он, придя в политику, будет заниматься бизнесом, он будет никаким политиком. Поэтому совмещать это нельзя», - подчеркнул он.
На парламентских слушаниях на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение» спикер добавил, что бизнесмен рискует своим капиталом, а потери политика – это «посёлок, город, регион, страна, граждане».
Ранее Володин назвал ошибкой идею разрешить бывшим осужденным работать учителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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