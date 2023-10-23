Володин заявил, что политику и бизнес нельзя совмещать

По его мнению, пришедший в политику бизнесмен либо потеряет бизнес, либо не состоится как политик.

«Как только он будет жить политикой, он потеряет бизнес. А если он, придя в политику, будет заниматься бизнесом, он будет никаким политиком. Поэтому совмещать это нельзя», - подчеркнул он.

На парламентских слушаниях на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение» спикер добавил, что бизнесмен рискует своим капиталом, а потери политика – это «посёлок, город, регион, страна, граждане».

Ранее Володин назвал ошибкой идею разрешить бывшим осужденным работать учителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».