Володин предложил учредить в России День бабушки

Как отметил Володин, бабушка играет особую роль в жизни и воспитании человека. Председатель нижней палаты парламента поделился, что «свою до сих пор вспоминает с теплом».

«У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — обратился к подписчикам политик.

В опросе приняли участие более 22 тысяч человек. Большинство из них (79%) поддержали предложение, 9% подписчиков выступили против, еще 12% пользователей проголосовали за вариант «все равно».

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил официально учредить в РФ День грибника, который неформально отмечают 3 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

