Володин предложил учредить в России День бабушки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у подписчиков своего Telegram-канала, следует ли учредить в России новый праздник — День бабушки. Политик запустил соответствующий опрос.
Как отметил Володин, бабушка играет особую роль в жизни и воспитании человека. Председатель нижней палаты парламента поделился, что «свою до сих пор вспоминает с теплом».
«У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — обратился к подписчикам политик.
В опросе приняли участие более 22 тысяч человек. Большинство из них (79%) поддержали предложение, 9% подписчиков выступили против, еще 12% пользователей проголосовали за вариант «все равно».
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил официально учредить в РФ День грибника, который неформально отмечают 3 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru