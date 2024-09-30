Володин: закон о чайлдфри не о выборе женщин, а о деструктивной пропаганде
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект, направленный на запрет пропаганды идеологии чайлдфри, не затрагивает индивидуальные решения женщин об отказе от рождения детей, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что закон нацелен на пресечение деструктивного контента, который может негативно повлиять на демографическую ситуацию в стране.
Володин также отметил, что игнорирование этой проблемы не решит вопросы демографии, добавив, что пропаганда бездетности представляет собой социально опасное явление.
Он также выразил мнение, что подобные идеологии, продвигаемые в США, недопустимы в России и могут нанести вред обществу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru