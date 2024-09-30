Володин: закон о чайлдфри не о выборе женщин, а о деструктивной пропаганде

Володин также отметил, что игнорирование этой проблемы не решит вопросы демографии, добавив, что пропаганда бездетности представляет собой социально опасное явление.

Он также выразил мнение, что подобные идеологии, продвигаемые в США, недопустимы в России и могут нанести вред обществу, передает «Радиоточка НСН».

