Володин: За депутатами закрепят российские автомобили

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за депутатами в избирательных округах закрепят машины, произведенные в России. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался с руководителями фракций, все инициативу поддержали. Также вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Совета Госдумы, которое состоится 18 сентября.