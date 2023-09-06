Володин: За депутатами закрепят российские автомобили
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за депутатами в избирательных округах закрепят машины, произведенные в России. Об этом он рассказал в Telegram-канале.
Он отметил, что этот вопрос обсуждался с руководителями фракций, все инициативу поддержали. Также вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Совета Госдумы, которое состоится 18 сентября.
Володин добавил, что замена будет происходить по мере выбытия иностранных автомобилей. Ранее он говорил, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада» и «Аурус», а в будущем также «Волгу».
Служебный автомобиль с водителем закрепляется в Госдуме только за руководителями фракций и за женщинами, рядовые депутаты могут заказать Ford по звонку, заявил член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, в автопарке сейчас «BMW есть, но их немного, для начальства».
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