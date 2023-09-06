Володин: За депутатами закрепят российские автомобили

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за депутатами в избирательных округах закрепят машины, произведенные в России. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался с руководителями фракций, все инициативу поддержали. Также вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Совета Госдумы, которое состоится 18 сентября.

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Володин добавил, что замена будет происходить по мере выбытия иностранных автомобилей. Ранее он говорил, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада» и «Аурус», а в будущем также «Волгу».

Служебный автомобиль с водителем закрепляется в Госдуме только за руководителями фракций и за женщинами, рядовые депутаты могут заказать Ford по звонку, заявил член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, в автопарке сейчас «BMW есть, но их немного, для начальства».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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