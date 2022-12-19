Володин: Военнослужащих нельзя разделять, если речь идет о погибших героях

Ранее бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к спикеру Думы, сообщив, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца «Вагнера» на Аллее Славы Белоостровского кладбища. Пригожин попросил помочь в решении этого вопроса.

«На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину» — цитирует Володина РИА Новости.

Политик отметил, что касающиеся участников боевых действий нормы закона должны распространяться на всех военнослужащих. При этом региональные и местные власти должны «сделать все, чтобы отдать последние почести, увековечить память, поддержать семью» погибшего защитника страны, подчеркнул Володин. Спикер нижней палаты парламента добавил, что думский комитет по обороне подготовит соответствующее предложение.

