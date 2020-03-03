Володин внес законопроект, не позволяющий аптекам завышать цены

Новый закон предполагает передать правительству больше инструментов для регуляции ценообразования. В случае ЧС, вызванных распространением новых вирусов, или во время эпидемий опасных для жизни болезней правительство РФ сможет определять потолок цен на лекарства и медицинские принадлежности на срок до 90 дней. По мнению Володина, даже если указанные препараты не являются жизненно важными, они могут стать такими в изменившихся условиях. Аптеки не смогут завышать цены выше установленного кабмином предела, и это позволит держать под контролем "недобросовестных продавцов".

Как передает издание, ранее граждане уже обращали внимание на неоправданный рост цен на маски и антивирусные медикаменты. Глава государства Владимир Путин уже дал поручение разобраться с ситуацией и принять соответствующие меры.