Володин внес законопроект, не позволяющий аптекам завышать цены
Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес законопроект о сдерживании цен на медицинские препараты и оборудование в случае угрозы эпидемии. Об этом сообщает "Дни.ру" со ссылкой на официальный сайт Госдумы.
Новый закон предполагает передать правительству больше инструментов для регуляции ценообразования. В случае ЧС, вызванных распространением новых вирусов, или во время эпидемий опасных для жизни болезней правительство РФ сможет определять потолок цен на лекарства и медицинские принадлежности на срок до 90 дней. По мнению Володина, даже если указанные препараты не являются жизненно важными, они могут стать такими в изменившихся условиях. Аптеки не смогут завышать цены выше установленного кабмином предела, и это позволит держать под контролем "недобросовестных продавцов".
Как передает издание, ранее граждане уже обращали внимание на неоправданный рост цен на маски и антивирусные медикаменты. Глава государства Владимир Путин уже дал поручение разобраться с ситуацией и принять соответствующие меры.
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