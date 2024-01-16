В России максимальный размер маткапитала увеличится до 883 тысяч рублей
Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Так, размер материнского капитала на первого ребенка составит 630 400 рублей, а на второго – 883 000 рублей.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, с 1 февраля этого года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43 400 рублей, а на второго ребенка – на 57 400 рублей.
По его словам, в минувшем 2023 году чаще всего материнский капитал тратили на улучшение жилищных условий. Вторым по популярности направлением стала ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, выплаты получили почти 415 тысяч родителей. Еще 376 тысяч семей потратили эти средства на образование, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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