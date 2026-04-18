Володин: В Госдуме рассматривают инициативы по миграционной политике

Ряд законодательных инициатив по совершенствованию миграционной политики находятся на рассмотрении в Госдуме. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что на рассмотрении парламентариев находится законопроект, который предлагает расширить перечень оснований для выдворения мигрантов в качестве меры ответственности. Сейчас это предусмотрено в 22 статьях Кодекса об административных правонарушениях, число статей могут увеличить до 43.

«Планируем выйти на принятие федерального закона в мае. Кроме того, на рассмотрении находится еще 6 законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики», - написал Володин на платформе Мах.

Спикер Госдумы напомнил, что в феврале прошлого года полиции предоставили право принимать внесудебные решения о выдворении мигрантов за правонарушения. Согласно данным МВД, в 2025-м из РФ за правонарушения выдворили 72 тысячи иностранцев, в марте текущего года - около 14 тысяч, что подтверждает эффективность принятых решений.

Ранее правительство РФ подготовило законопроект об ужесточении миграционной политики, разработанный МВД, который предлагает установить обязательное выдворение иностранцев еще за двадцать видов административных правонарушений.

