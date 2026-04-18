Лукашенко назвал Трампа временщиком
Президент США Дональд Трамп не успеет ничего сделать за свой президентский срок, считает лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он высказал такое мнение в интервью RT.
«Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего», - заявил политик.
Лукашенко добавил, что у главы государства «должно быть время».
Кроме того, белорусский лидер назвал временщиками президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По мнению Лукашенко, эти политики «пришли, схватили и ушли» и не думают о своих народах.
Ранее глава Белоруссии называл себя сторонником Дональда Трампа.
