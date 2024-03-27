Володин: В апреле на 7,5% проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии, что коснется 4,1 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Также он напомнил, что в следующем месяце вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Еще с 1 апреля вводится упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны, добавил Володин.