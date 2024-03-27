Володин: В апреле на 7,5% проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии, что коснется 4,1 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Также он напомнил, что в следующем месяце вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Еще с 1 апреля вводится упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны, добавил Володин.

Лолита заявила, что получает пенсию в 23 тысячи рублей

Социальную пенсию получают граждане, не заработавшие необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента к моменту назначения пенсии для начисления страховой выплаты по старости. Кроме того, в стране установлены социальные пенсии по потере кормильца и инвалидности. Социальный фонд РФ повысит все эти выплаты.

Размер соцпенсии по старости с учетом индексации составит 7689,83 рубля, размер выплаты по инвалидности будет зависеть от категории получателя, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинПенсии

Горячие новости

Все новости

партнеры