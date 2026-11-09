Московская область и еще 30 регионов РФ выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя

Более 30 субъектов Федерации отвергли законопроекты о легализации онлайн-торговли алкоголем через Почту России. Региональные власти согласились с позицией главы думского комитета по защите семьи Нины Останиной, которая привела доказательства разрушительного влияния инициативы на здоровье россиян и бюджет, пишет «Комсомольская правда».

Обсуждение в первом чтении законопроектов о легализации онлайн продаж вина через «Почту России» в Госдуме должно пройти на этой неделе. Однако главы регионов и региональных минздравов указали, что снятие барьеров доступности спиртного перечеркнет многолетнюю работу по снижению смертности. Аргументы виноделов и виноторговцев о биометрии при продаже признали несостоятельными, отметив, что главный удар примут на себя региональные больницы и системы соцзащиты. При этом заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова отметила в своем ответе, что «Минздрав региона считает недопустимым переход от действующей запретительной модели к допуску дистанционной продажи, в том числе в форме «эксперимента». Напомним, что качестве пилота онлайн продажу хотят запустить именно в Москве и Московской области.

Регионы ожидают, что бизнес приватизирует прибыль от продаж, а издержки в виде роста отравлений лягут на систему ОМС. Отмечается, что, например, лечение зависимостей обходится стране в триллион рублей ежегодно, что многократно перекрывает любые налоговые поступления. Таким образом полный запрет на дистанционную продажу алкогольных товаров регионы считают базовым условием выживания.

