Комиссариат: Имеющие бронь москвичи имеют право свободно выезжать за границу
Имеющие бронь москвичи имеют право свободно выезжать за границу и передвигаться по стране, сообщил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. Также он рассказал, что сроки завершения мобилизации в столице не называются, так как такая информация относится к «ограниченным сведениям».
Мобилизация, как утверждают в комиссариате, проходит по плану: граждане отбираются согласно критериям мобилизации, а отправка
мобилизованных идет в соответствии с графиком, без отставаний.
Кроме того, Локтев утверждает, что жалобы получивших повестки по ошибке рассматриваются незамедлительно.
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