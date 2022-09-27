Комиссариат: Имеющие бронь москвичи имеют право свободно выезжать за границу

Имеющие бронь москвичи имеют право свободно выезжать за границу и передвигаться по стране, сообщил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. Также он рассказал, что сроки завершения мобилизации в столице не называются, так как такая информация относится к «ограниченным сведениям».

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Мобилизация, как утверждают в комиссариате, проходит по плану: граждане отбираются согласно критериям мобилизации, а отправка
мобилизованных идет в соответствии с графиком, без отставаний.

Кроме того, Локтев утверждает, что жалобы получивших повестки по ошибке рассматриваются незамедлительно.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваМобилизация
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