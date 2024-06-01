Володин сообщил о кончине депутата Чилингарова

«Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги», — говорится в сообщении.

Парламентарию и океанологу было 84 года. В 2002 году он первым в мире достиг Южного полюса на легком одномоторном самолете.

Чилингаров был удостоен звания Героя СССР и Героя России. В последние годы жизни он занимал должность члена-корреспондента РАН, занимался исследованиями Арктики и Антарктики.

