Володин ревакцинировался от COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него снизился титр антител, сообщает ТАСС.

По его словам, в связи с этим он ревакцинировался от коронавируса. Политик добавил, что первый раз прививался более полугода назад.

Ранее Володин рассказал, что коронавирусом переболели около 200 депутатов Госдумы, сообщает RT. По его словам, более 30% парламентариев сделали прививку от COVID-19.

