Кинорежиссер Михалков отказался работать с релокантами

Отвечая на соответствующий вопрос он пояснил, что у него нет такого желания.

«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», - сказал кинорежиссёр.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что покинувшие страну россияне одиноки и никому не нужны, сообщает RT.