Кинорежиссер Михалков отказался работать с релокантами
23 ноября 202314:59
Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что не будет работать с релокантами, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос он пояснил, что у него нет такого желания.
«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», - сказал кинорежиссёр.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что покинувшие страну россияне одиноки и никому не нужны, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru