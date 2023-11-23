Кинорежиссер Михалков отказался работать с релокантами

Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что не будет работать с релокантами, сообщает РИА Новости.

В Россию вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу

Отвечая на соответствующий вопрос он пояснил, что у него нет такого желания.

«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», - сказал кинорежиссёр.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что покинувшие страну россияне одиноки и никому не нужны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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