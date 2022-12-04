Володин рекомендовал бизнесменам вкладывать деньги в развитие РФ для их сохранности

Российским бизнесменам следует вкладывать деньги в развитие страны, чтобы сохранить их, когда Запад лишает успешных россиян зарубежных финансовых активов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он напомнил, что «западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов», а теперь начались и аресты самих предпринимателей.

Володин также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который 20 лет назад предупреждал всех россиян, хранящих активы и деньги за рубежом, что они замучаются «пыль глотать», чтобы их вернуть. По мнению парламентария, заявление российского лидера оказалось пророческим.

Посольство РФ выясняет причину задержания российского бизнесмена у властей Великобритании

«Надо развивать свою страну - Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть - чище», - сделал вывод председатель Госдумы.

Накануне посольство России в Лондоне обратилось к властям Великобритании с требованием незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» 58-летнего Михаила Фридмана, который проживает в Лондоне. Позднее он сам рассказал, что у него все в порядке, встречается с друзьями на выходных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АрестыДеньгиЗападБизнесВячеслав Володин
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