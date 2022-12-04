Володин рекомендовал бизнесменам вкладывать деньги в развитие РФ для их сохранности

Российским бизнесменам следует вкладывать деньги в развитие страны, чтобы сохранить их, когда Запад лишает успешных россиян зарубежных финансовых активов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он напомнил, что «западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов», а теперь начались и аресты самих предпринимателей.

Володин также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который 20 лет назад предупреждал всех россиян, хранящих активы и деньги за рубежом, что они замучаются «пыль глотать», чтобы их вернуть. По мнению парламентария, заявление российского лидера оказалось пророческим.