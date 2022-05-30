Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах

Так, в июне повысят на 10% пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум, МРОТ, отмечает РИА ФАН. Получающим пенсию по потере кормильца увеличат период выплат: окончившие школу граждане старше 18 лет, еще не поступившие в колледж или вуз, смогут получать это пособие до 1 сентября года завершения обучения, пишет Ura.ru.

Также власти начнут информировать россиян о положенных им льготах или пособиях, информацию будут брать с согласия гражданина из Единой государственной системы соцобеспечения. Нововведение вступит в силу с 8 июня.

Кроме того, в 2022 году правительство увеличит количество бюджетных мест в вузах по программам магистратуры, в итоге поддержку от государства сможет получить большее число студентов.

В июне вступит в действие закон о единой системе публичной власти. Документ устанавливает пятилетний срок полномочий парламентариев в регионах, порядок досрочного прекращения полномочий, официальное наименование руководителей субъектов РФ главами региона или губернаторами.

Также с 8 июня в России ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в лесу: штрафы для нарушителей-физлиц станут больше в 15-20 раз, для юрлиц — в два-три раза. Максимальный размер взыскания составит 2 млн рублей.

Кроме того, с 29 июня изменятся правила контроля за оборотом оружия. Охотничье оружие смогут приобретать граждане старше 21 года, лицензии не будут выдавать россиянам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое (особо тяжкое) преступление. Также будет запрещена переделка оружия и распространение подобных инструкций.

Володин напомнил и об упрощении идентификации россиян, которые совершают операции с деньгами или другим имуществом. С 29 июня для таких действий в соответствующих организациях разрешается использовать водительские права.

