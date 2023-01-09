В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России - За Правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете продажи несовершеннолетним энергетических напитков.

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