В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
9 января 202318:13
Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России - За Правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете продажи несовершеннолетним энергетических напитков.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
- Вышел первый трейлер четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины»
- Россия увеличила экспорт муки в 3,5 раза за год
- Минобороны предложило повысить зарплату силовикам
- Барельеф Ройзмана* установили в мэрии Екатеринбурга
- «Спортмастер» признал утечку данных покупателей
- В Британии заявили о возможной поставке Украине танков Challenger 2
- Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии
- Общая смертность в РФ в новогодние дни упала до четырёхлетнего минимума
- СК возбудил дело после крушения Ан-2 в НАО
9 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru