Индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%

Российский рынок акций в понедельник, 21 февраля, рухнул к уровню 2020 года. Согласно итогам дня рублевый индекс Московской биржи упал на 10,5% — до 3036,88 пункта. Долларовый индекс РТС — на 13,21%, до 1207,35 пункта.

Рубль просел к доллару и евро

Причиной такой ситуации на бирже стало ухудшение ситуации на российско-украинской границе, а также обсуждение вопроса о признании суверенитета ЛНР и ДНР в ходе внеочередного заседания Совбеза РФ, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин в беседе с ТАСС.

«Это спровоцировали бегство из рублевых активов и серьезное ухудшение общерыночных настроений», — отметил Бахтин.

Курс доллара вырос на 1,89 рубля и составил 79,19 рубля, а евро увеличился на 2,21 рубля и достиг 89,76 рубля.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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