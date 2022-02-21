Индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%

Причиной такой ситуации на бирже стало ухудшение ситуации на российско-украинской границе, а также обсуждение вопроса о признании суверенитета ЛНР и ДНР в ходе внеочередного заседания Совбеза РФ, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин в беседе с ТАСС.

«Это спровоцировали бегство из рублевых активов и серьезное ухудшение общерыночных настроений», — отметил Бахтин.

Курс доллара вырос на 1,89 рубля и составил 79,19 рубля, а евро увеличился на 2,21 рубля и достиг 89,76 рубля.

