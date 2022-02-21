Индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%
Российский рынок акций в понедельник, 21 февраля, рухнул к уровню 2020 года. Согласно итогам дня рублевый индекс Московской биржи упал на 10,5% — до 3036,88 пункта. Долларовый индекс РТС — на 13,21%, до 1207,35 пункта.
Причиной такой ситуации на бирже стало ухудшение ситуации на российско-украинской границе, а также обсуждение вопроса о признании суверенитета ЛНР и ДНР в ходе внеочередного заседания Совбеза РФ, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин в беседе с ТАСС.
«Это спровоцировали бегство из рублевых активов и серьезное ухудшение общерыночных настроений», — отметил Бахтин.
Курс доллара вырос на 1,89 рубля и составил 79,19 рубля, а евро увеличился на 2,21 рубля и достиг 89,76 рубля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%
- Врач рассказал, как «омикрон» влияет на уши
- Агрегатор такси DiDi заявил об уходе с рынков России и Казахстана
- Путин: Решение по ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля
- Патрушев призвал признать суверенитет ДНР и ЛНР
- Финский лыжник отморозил пенис на Олимпиаде и проиграл Большунову
- Медведев сравнил Донбасс с Южной Осетией
- Козак заявил, что Россия тратит на Донбасс «астрономические суммы»
- «Провидец»: Политолог объяснил предупреждение Жириновского о 4 часах 22 февраля
- Путин считает, что Киев может попытаться отвоевать Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru