Официальный курс доллара превысил 80 рублей
Центробанк повысил официальный курс доллара на 23-24 февраля с 76,77 рубля до 80,42 рубля. Американская валюта подорожала сразу 3 рубля 65,23 копейки.
Курс евро вырос с 87,34 рубля до 90,88 рубля, он увеличился на 3 рубля 54,41 копейки.
Падение рубля происходит на фоне признания Россией ДНР и ЛНР, нестабильной геополитической ситуации вокруг Донбасса и санкционных ожиданий.
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич ранее дал прогноз на курс рубля после признания ДНР и ЛНР.
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