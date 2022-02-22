Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Центробанк повысил официальный курс доллара на 23-24 февраля с 76,77 рубля до 80,42 рубля. Американская валюта подорожала сразу 3 рубля 65,23 копейки.

Курс евро вырос с 87,34 рубля до 90,88 рубля, он увеличился на 3 рубля 54,41 копейки.

Центробанк анонсировал новые меры поддержки финансового сектора

Падение рубля происходит на фоне признания Россией ДНР и ЛНР, нестабильной геополитической ситуации вокруг Донбасса и санкционных ожиданий.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич ранее дал прогноз на курс рубля после признания ДНР и ЛНР.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РубльЦентробанкВалюта
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры