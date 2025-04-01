Госдума запретила навязывать покупателям приобретение допуслуг

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей». Они устанавливают, что покупателю необходимо дать письменное согласие на получение доптоваров или услуг, при этом автоматические отметки будут вне закона.

За предоставленные без согласия товары, услуги и работы покупатель получает право потребовать возврат денежных средств, на что у продавца будет три дня. Кроме того, будет запрещено создавать условия, которые предполагают изначальное согласие клиента на приобретение доптоваров.

«Люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны... навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона», - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутаты Госдумы приняли поправки, запрещающие размещение рекламы на ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

