Володин призвал создать собственную российскую систему высшего образования

Российская система высшего образования нуждается в изменениях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Европейская клоака»: ректор Бублик поддержал отказ от Болонской системы

Ранее политик запустил в своем Telegram-канале голосование о позиции по выходу РФ из Болонской системы. В опросе приняли участие более 413 тысяч человек, за выход выступили 90% респондентов, пишет RT.

Володин подчеркнул важность ответственного подхода к изменению системы образования.

«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал председатель Госдумы.

Как отметил Володин, этот вопрос будет обсуждаться в конце июня на слушаниях в Госдуме с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеВячеслав Володин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры