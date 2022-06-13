Володин призвал создать собственную российскую систему высшего образования
Российская система высшего образования нуждается в изменениях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее политик запустил в своем Telegram-канале голосование о позиции по выходу РФ из Болонской системы. В опросе приняли участие более 413 тысяч человек, за выход выступили 90% респондентов, пишет RT.
Володин подчеркнул важность ответственного подхода к изменению системы образования.
«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал председатель Госдумы.
Как отметил Володин, этот вопрос будет обсуждаться в конце июня на слушаниях в Госдуме с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова, пишет Ura.ru.
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