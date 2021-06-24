Вакцинированные работники сферы услуг продолжат носить маски и перчатки
Сотрудники сферы торговли и услуг, которые прошли обязательную вакцинацию от коронавируса, не будут освобождены от ношения защитных масок и перчаток. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.
Отмечается, что требование сохранится для всех сотрудников, в том числе для тех, кто предоставит справку о наличии антител.
Ранее также сообщалось, что работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию против коронавируса 60% сотрудников. Работников компаний, отказавшихся делать прививку без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы. Отмечается, что наличие антител не является медицинским противопоказанием для вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Володин призвал пресечь торговлю сертификатами о вакцинации
- Вакцинированные работники сферы услуг продолжат носить маски и перчатки
- Проценко: ни одного вакцинированного в реанимации в Коммунарке нет
- Москвичей предупредили о новом температурном рекорде 24 июня
- В больницах Москвы не хватает плазмы с антителами к COVID-19
- Минобороны: Военные ликвидировали последствия ЧС в Керчи
- Работодатель сможет отстранить от работы отказавшихся от вакцинации сотрудников
- Подросток зарезал 13-летнего школьника в Перми
- Оперштаб: Высокий уровень антител не мешает вакцинированию от COVID-19
- Шесть человек погибли при крушении вертолета на Филиппинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru