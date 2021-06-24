Вакцинированные работники сферы услуг продолжат носить маски и перчатки

Отмечается, что требование сохранится для всех сотрудников, в том числе для тех, кто предоставит справку о наличии антител.

Ранее также сообщалось, что работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию против коронавируса 60% сотрудников. Работников компаний, отказавшихся делать прививку без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы. Отмечается, что наличие антител не является медицинским противопоказанием для вакцинации.

