Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади

По его словам, те из них, которые уехали из России, надеясь на финансирование от USAID, теперь будут голодать.

«Будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им там опять что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим», - заключил он.

Ранее Володин заявил, что необходимо запросить у конгресса США списки россиян, которые получали финансирование от USAID, сообщает RT.

