Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади

Партиям, общественным организациям и правозащитникам, которые получали деньги из-за рубежа, следует публично признаться в этом и покаяться на Красной площади. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, те из них, которые уехали из России, надеясь на финансирование от USAID, теперь будут голодать.

«Будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им там опять что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим», - заключил он.

Ранее Володин заявил, что необходимо запросить у конгресса США списки россиян, которые получали финансирование от USAID, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПравозащитникГосдумаВячеслав Володин

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