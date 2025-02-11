Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади
Партиям, общественным организациям и правозащитникам, которые получали деньги из-за рубежа, следует публично признаться в этом и покаяться на Красной площади. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, те из них, которые уехали из России, надеясь на финансирование от USAID, теперь будут голодать.
«Будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им там опять что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим», - заключил он.
Ранее Володин заявил, что необходимо запросить у конгресса США списки россиян, которые получали финансирование от USAID, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru