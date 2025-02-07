Собеседник издания указал, что закрытие USAID станет «Афганистаном Трампа», только последствия будут ещё хуже.

Он также добавил, что бизнесмен Илон Маск, который называет USAID «кучкой преступников», своими словами только подыгрывает многим правительствам.

«К сожалению, это хорошо укладывается в нарративы правительств многих стран, в которых мы ведём работу», - заключил источник.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал USAID криминальной сетью с представительствами в более чем 100 странах мира, сообщает «Свободная пресса».

