СМИ: В USAID заявили, что США ждет катастрофа
Решение президента США Дональда Трампа закрыть Агентство по международному развитию (USAID) станет для страны катастрофой. Об этом со ссылкой на сотрудника организации пишет газета Financial Times.
Собеседник издания указал, что закрытие USAID станет «Афганистаном Трампа», только последствия будут ещё хуже.
Он также добавил, что бизнесмен Илон Маск, который называет USAID «кучкой преступников», своими словами только подыгрывает многим правительствам.
«К сожалению, это хорошо укладывается в нарративы правительств многих стран, в которых мы ведём работу», - заключил источник.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал USAID криминальной сетью с представительствами в более чем 100 странах мира, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru